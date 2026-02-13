Morre 2º filho baleado por secretário em Itumbiara; criança de 8 anos estava internada

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

O filho do secretário de Itumbiara (GO) Thales Machado, que atirou contra a sua família antes de tirar a própria vida na madrugada de quinta-feira, 12, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta, 13, após ficar internado em um hospital da cidade. Ele tinha apenas 8 anos de idade.

A informação foi confirmada à reportagem por um dos secretários do município, que pediu condição de anonimato. "Infelizmente, procede (a informação sobre o falecimento do jovem)", disse.

O velório está marcado para começar às 7h deste sábado, 14, na residência do prefeito do município, Dione Araújo. Ele era avô dos garotos e sogro de Thales Machado.

Machado, de 40 anos, era secretário de governo da prefeitura de Itumbiara. Ele atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida.

O filho mais velho, de 12 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC). Já o filho mais novo foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Itumbiara e, após um dia internado, morreu nesta sexta.

A Polícia Civil de Goiás instaurou inquérito policial para apurar os fatos ocorridos na madrugada de quinta. "A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH), que já adotou as providências iniciais cabíveis", diz a corporação.

De acordo com a Polícia Civil do Estado, o caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio. A corporação afirma que não há evidências de participação de terceiros no crime.

O GIH acompanhou os trabalhos da perícia técnico-científica até a remoção do corpo e segue em campo com levantamentos, oitivas e requisições periciais, preservando o sigilo do inquérito e respeitando a dor dos familiares.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

NOTA DA REDAÇÃO: Suicídios são um problema de saúde pública. Antes, o Estadão, assim como boa parte da mídia profissional, evitava publicar reportagens sobre o tema pelo receio de que isso servisse de incentivo. Mas, diante da alta de mortes e tentativas de suicídio nos últimos anos, inclusive de crianças e adolescentes, o Estadão passa a discutir mais o assunto. Segundo especialistas, é preciso colocar a pauta em debate, mas de modo cuidadoso, para auxiliar na prevenção. O trabalho jornalístico sobre suicídios pode oferecer esperança a pessoas em risco, assim como para suas famílias, além de reduzir estigmas e inspirar diálogos abertos e positivos. O Estadão segue as recomendações de manuais e especialistas ao relatar os casos e as explicações para o fenômeno.