Ministro da Educação faz pronunciamento em rede nacional neste domingo -

Estadão Conteúdo

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão neste domingo, às 20h15. O tema não foi divulgado. A fala terá a duração de 5 minutos e 41 segundos. Santana já fez um pronunciamento em rede nacional em novembro, na véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Santana anunciou na semana passada que deixará o cargo em abril. Segundo ele, o objetivo da saída é apoiar a reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e coordenar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado.

Variedades
