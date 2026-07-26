TER · 03 NOV 2026Assine
TER · 03 NOV 2026
Edição impressaAssine
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Brasil

Ministério da Saúde lança campanha sobre riscos de apostas online com retomada do Brasileirão

Órgão ministerial destaca que o vício em jogo é reconhecido pela classificação internacional de doenças (CID) como um transtorno de comportamento aditivo

Estadão Conteúdo

26 de julho de 2026 às 20:47

Ministério da Saúde lança campanha sobre os riscos das apostas online e orienta sobre atendimento pelo SUS para casos envolvendo vício em jogo. A campanha orienta os espectadores quanto ao atendimento por videoconferência nesses casos por meio do aplicativo Meu SUS Digital.

Ministério da Saúde lança campanha sobre os riscos das apostas online e orienta sobre atendimento pelo SUS para casos envolvendo vício em jogo. A campanha orienta os espectadores quanto ao atendimento por videoconferência nesses casos por meio do aplicativo Meu SUS Digital. ( Foto: Foto: Reprodução / Ministério da Saúde )

O Ministério da Saúde lançou, neste domingo, 26, uma campanha sobre os riscos das apostas online e com orientações aos cidadãos sobre atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para casos envolvendo vício em jogo.

A campanha, veiculada na TV, no rádio e nas redes sociais, começou com a volta do Campeonato Brasileiro de Futebol. O objetivo do Ministério da Saúde é conscientizar os cidadãos sobre o atendimento a pessoas com vício em jogo. A campanha orienta os espectadores quanto ao atendimento por videoconferência nesses casos por meio do aplicativo Meu SUS Digital.

Segundo o Ministério da Saúde, o vício em jogo é reconhecido pela classificação internacional de doenças (CID) como um transtorno de comportamento aditivo e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,2% da população adulta mundial sofre com isso.

O atendimento por videoconferência é feito pelo aplicativo do SUS, na seção 'Miniapps' e no link 'Problemas com jogos de apostas?'. Os cidadãos têm de se submeter a um questionário. Se for identificado um risco moderado ou elevado, o paciente é encaminhado para o teleatendimento. Também há orientações, em outros casos, para atendimento presencial na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A proliferação de sites de apostas esportivas tem causado preocupação no governo federal e em diversos setores da sociedade. O tema tem ganhado cada vez mais espaço no debate político. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é crítico das chamadas "bets" e já defendeu a proibição dessa modalidade de aposta.

Assuntos relacionados

MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAMPANHA/RISCOS/BETS