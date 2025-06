Melhora o humor e deixa a pele mais bonita? Confira 5 benefícios do cupuaçu

Com um sabor levemente ácido e adocicado, o cupuaçu está na casa de muitos brasileiros em formato de doces, sorvetes, tortas, bolos, compotas e etc. O fruto típico da Região Amazônica também possui uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde, como vitaminas, minerais e até compostos antioxidantes.

Confira outros benefícios do cupuaçu:

Auxilia nas funções do intestino

De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), cada 100 g colhidos do cupuaçu possuem 2,4 g de fibras, incluindo pectina e celulose. Por esta razão, a fruta é extremamente indicada para as pessoas que sofrem com prisão de ventre, porque ela contribui para um microbioma intestinal mais equilibrado em que os movimentos intestinais serão devidamente estimulados para a liberação das fezes.

Melhora o funcionamento dos rins

Segundo o estudo “Cupuaçu extract reduces nitrosative stress and modulates inflammatory mediators in the kidneys of experimental diabetes”, publicado no jornal Clinical Nutrition, o extrato do cupuaçu pode ser um ótimo aliado das pessoas que possuem Alzheimer, Parkinson e inflamação renal. Nesse sentido, o fruto pode atuar no controle do estresse nitrosativo, um processo que envolve a produção excessiva de ácido nítrico que é responsável por causar diversos danos nas células e tecidos.

Possibilita fonte de energia para exercícios

Se você está precisando de energia para continuar persistindo nos exercícios físicos, o cupuaçu pode ser uma excelente opção! Isso porque a fruta tem uma fonte potente de teobromina, que possui uma função parecida com a da cafeína, de fornecer um leve estímulo energético para realizar as tarefas do dia a dia.

Estimula a produção de colágeno

Agora se a sua meta para este ano é deixar a pele mais bonita, o fruto também possui essa função! O cupuaçu é rico em vitamina C, que estimula a produção de colágeno, possibilitando um bom funcionamento das articulações e dos tecidos conjuntivos. E, todo esse processo, é responsável por causar um efeito de pele saudável, firme e elástica.

Melhora o humor diário

No corpo, o consumo do cupuaçu possui um efeito parecido com o do chocolate, isso acontece porque a fruta contém alguns aminoácidos, como a própria feniletilamina, que pode possibilitar a melhora do humor e a sensação de bem-estar.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)