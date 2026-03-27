Máxima de 30ºC: fim de semana em SP será de calorão

O fim de semana será marcado por sol forte e calor na cidade de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, não há expectativa de chuva entre sábado, 28, e domingo, 29.

- Sábado: mínima de 18°C e máxima de 30°C; - Domingo: mínima de 19°C e máxima de 30°C.

Conforme o órgão municipal, o sábado será ensolarado e quente. "A quantidade de nuvens aumenta no período da tarde, mas não há previsão de chuva."

No domingo, o cenário se repete. Durante a tarde, o sol aparece entre variação de nuvens e a sensação de calor predomina. "O dia vai terminar com a entrada da brisa marítima, mas sem previsão de chuva", reforça o CGE.

Onda de frio e episódio de calor no outono

O outono de 2026 no Brasil, que começou na sexta-feira passada, dia 20, e vai até 20 de junho, deve ter chuvas abaixo da média e alívio gradual do calor, segundo a previsão da Tempo OK.

De acordo com a empresa de meteorologia, a estação deve trazer um alívio gradual nas altas temperaturas do verão. No entanto,episódios de calor ainda podem ocorrer no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, principalmente entre abril e maio.

Enquanto no Sudeste e no Centro-Oeste as temperaturas devem ficar acima do esperado para a estação, no Sul os termômetros podem registrar valores abaixo da média em junho. As ondas de frio mais intensas, no entanto, só devem chegar no Centro-Sul do Brasil na segunda metade do outono.