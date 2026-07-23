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VÍDEO: Márcia Dantas fala pela primeira vez após sair de programa ao vivo: 'Tudo tem um propósito'

O episódio ocorreu na última terça-feira (21), durante a apresentação do Tempo Real.

Gabrielle Borges
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Em seu pronunciamento, ela disse acreditar que as dificuldades têm um propósito (Reprodução/ Redes Sociais)

A jornalista Márcia Dantas falou pela primeira vez nesta quarta-feira (23) após o episódio em que deixou o programa Tempo Real, da Jovem Pan, ao vivo e em lágrimas. A apresentadora usou as redes sociais para agradecer o apoio que recebeu do público e comentou, sem citar diretamente a confusão nos bastidores, sobre o momento vivido.

Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a jornalista afirmou ter recebido diversas mensagens de carinho de telespectadores, colegas de trabalho e da própria emissora. Em seu pronunciamento, ela disse acreditar que as dificuldades têm um propósito e reforçou que sempre procurou agir com autenticidade.

"Às vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem, mas, depois, tudo tem um propósito. Obrigada. Meu trabalho sempre foi com muita verdade, sempre fui essa pessoa de expor meus sentimentos, então não poderia ser diferente. Eu agi exatamente como meu coração mandou e vocês sempre vão ver isso por aqui. Quem está chegando agora... é isso que eu sou", declarou.

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O que aconteceu com Márcia Dantas?

O episódio ocorreu na última terça-feira (21), durante a apresentação do Tempo Real. Em meio à transmissão ao vivo, Márcia Dantas deixou o estúdio visivelmente abalada, o que gerou repercussão nas redes sociais e levantou questionamentos entre os telespectadores sobre o motivo da saída.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fefito, a apresentadora teria sido alvo de gritos do diretor Diego Castro enquanto esclarecia uma dúvida relacionada ao teleprompter, equipamento utilizado para exibir os textos lidos pelos apresentadores durante o jornal.

Diretor é afastado da direção do programa

Após o ocorrido, Diego Castro foi afastado da direção do Tempo Real. De acordo com informações do portal Metrópoles, a Jovem Pan optou por tratar o caso internamente e não pretende comentar publicamente o episódio.

Castro ocupava a direção do jornal de forma temporária, substituindo Bruna Milan, que está de férias. Ele havia assumido a função havia apenas dois dias quando ocorreu a confusão. Apesar do episódio, Márcia Dantas retornou à apresentação do telejornal nesta quarta-feira. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a jornalista afirmou que pretende procurar o setor de Recursos Humanos (RH) da emissora para tratar do caso.

Embora tenha sido retirado da direção do programa, Diego Castro continuará integrando o quadro de funcionários da Jovem Pan. A emissora deverá designar um novo profissional para comandar a direção do Tempo Real.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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