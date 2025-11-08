Lula/X: Expresso meu profundo sentimento a todas as famílias vítimas do tornado no Paraná

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade neste sábado, 8, às vítimas do tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, deixando seis mortos e mais de 430 feridos. O chefe do Executivo destacou que uma equipe liderada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, já está se deslocando para a região.

Ainda de acordo com o presidente, técnicos da Defesa Civil Nacional especializados em ajuda humanitária e reconstrução também estão à caminho da região atingida e profissionais da Força Nacional do SUS vão prestar auxílio à população. "Seguiremos apoiando a população paranaense. E prestando todo o auxílio que for necessário", anotou ainda o chefe do Executivo no X.

Um pouco antes da publicação, Gleisi anunciou sua ida ao Paraná junto do ministro interino da Saúde, Adriano Massuda; do diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres (Cenad), Armin Braun; e do diretor de coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni. O grupo acompanhará duas equipes da Defesa Civil.