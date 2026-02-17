Capa Jornal Amazônia
Ludmilla arrasta multidão no centro do Rio com 'Fervo da Lud'

Estadão Conteúdo

A cantora Ludmilla voltou a lotar o centro do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 17, com o bloco Fervo da Lud, que neste ano tem como tema "Ritmos do Brasil". O bloco se consolidou nos últimos carnavais como um dos maiores da cidade e a expectativa era de arrastar mais de 600 mil pessoas às ruas, segundo estimativa da Riotur.

A folia começou por volta das 8 horas, no Circuito Preta Gil, no centro do Rio.

No trio elétrico, a cantora investiu em um repertório variado, misturando ritmos como samba, funk e pop.

A cantora Lauren Jauregui, que fez parte do grupo Fifth Harmony, marcou presença no trio, assim como outros famosos, como a empresária Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, e a influenciadora e jornalista Fernanda Catania, conhecida como Foquinha.

Durante a apresentação, Ludmilla surpreendeu os fãs ao descer do trio e cantar no meio da multidão o hit Pulando na Pipoca, que gravou em parceria com a cantora baiana Ivete Sangalo.

Nas redes sociais, Ludmilla pediu que os seguidores comparecessem vestidos com as cores da bandeira do Brasil e falou sobre a inspiração do figurino:

"O samba é a voz do Brasil. É resistência, é cultura, é herança viva. Hoje eu me visto de samba pra honrar quem transformou dor em arte e ritmo em identidade. Eu tô pronta pra vocês, meu Rio de Janeiro", escreveu a artista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

