Lisboa tem muito a ver com a estratégia de expansão a partir do Rio, diz CEO da Gol

Estadão Conteúdo

Os quatro voos semanais da Gol para Lisboa, a partir do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim, representam um primeiro movimento no mercado português que tende a ser ampliado futuramente, segundo o CEO da Gol, Celso Ferrer.

"Lisboa tem muito a ver com a nossa estratégia de expansão a partir do Rio. Conseguimos quatro slots para; queríamos mais, mas vamos operar. Porto fica para um segundo momento, ainda sem data", disse durante evento no Rio de Janeiro.

Para Lisboa, o início dos voos está previsto para 16 de setembro, com quatro frequências semanais com aeronaves Airbus A330. O vice-presidente comercial da Gol, Mateus Pongeluppi, endossou a leitura.

"Lisboa é estratégico porque há uma conectividade muito boa e uma base bem estruturada. Algo que ainda está começando no Porto", observou.

