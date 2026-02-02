Jovem da periferia de Salvador é 1º colocado em Medicina na USP pelo Enem

Wesley de Jesus Batista, de 23 anos, morador do bairro Águas Claras, em Salvador, conquistou o 1º lugar no curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), no campus de Ribeirão Preto, pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso de Medicina na USP está entre os cursos mais concorridos do país e a instituição é uma das mais prestigiadas da América Latina.

Filho de um pedreiro e de uma empregada doméstica, Wesley emocionou diversas pessoas ao mostrar o momento em que descobre a aprovação, ao lado dos pais. A gravação se espalhou pela internet, junto com a história do jovem, que desde então tem recebido mensagens e ligações.

No começo do vídeo, ele parece falar "vamos ver essa história velha", em referência às várias vezes que tentou o curso. Isso porque ele tenta a aprovação desde 2021. Para estudar, ele usava apostilas usadas, além de vídeos disponíveis online, somando o conteúdo ensinado no colégio público.

Novo desafio

A aprovação, no entanto, veio acompanhada de um novo desafio: conseguir se manter em São Paulo. Por isso Wesley decidiu criar uma vaquinha online nas redes para enfrentar os primeiros meses na nova cidade.

A campanha foi aberta no dia 23 de janeiro, por meio do perfil dele no Instagram, e tem como objetivo arrecadar recursos para a viagem, a mudança e os custos básicos de permanência na cidade. Até agora, o valor arrecadado é de R$ 92.172,17, enquanto a meta informada na plataforma é de R$ 490 mil.

Na descrição da vaquinha, Wesley resume o peso da conquista e o tamanho do caminho até aqui. Ele conta que é o segundo filho de quatro irmãos, com pais do sertão da Bahia, de origem muito humilde, e que cresceu enfrentando dificuldades. Desde criança, diz que tem o sonho de estudar Medicina, mesmo sabendo que seria "uma missão difícil e árdua" por causa da realidade em que vivia.

"Graças a Deus, com muita fé, muito esforço e muita dedicação, acabei de ser aprovado em 1° lugar em Medicina na USP", comemorou.

Apesar de a USP ser uma universidade pública, ele destaca que os custos fora da sala de aula são altos: aluguel, alimentação, transporte, material didático e despesas básicas, especialmente em uma região com custo de vida elevado. Sem uma rede de apoio no interior de São Paulo, Wesley diz que criou a vaquinha como forma de não perder a oportunidade de seguir no curso durante os próximos seis anos.

Mais do que uma conquista individual, ele reforça que a aprovação representa também a esperança da família e de outros jovens da periferia que veem na educação uma chance real de mudança.

"Meu objetivo é me formar médico e, no futuro, retribuir à sociedade com cuidado, assistência e compromisso", afirmou.