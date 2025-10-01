Intoxicação por metanol: clubes de SP suspendem venda de bebidas destiladas

Em razão dos crescentes casos de contaminação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas, clubes suspenderam de forma temporária nesta terça-feira, 30, a venda de destilados nas dependências das instituições por recomendação do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo (Sindi Clubes).

"Essa decisão visa proteger tanto os consumidores quanto a reputação de nossos clubes, demonstrando cuidado e responsabilidade", disse o sindicato. A entidade afirma que a pausa nas vendas deve ser considerada até "que haja maior clareza sobre a origem deste problema e a definição de medidas seguras para sua resolução."

De acordo com o governo de São Paulo, que criou um gabinete de crise para enfrentar a situação, foram confirmados sete casos de intoxicação pela substância com suspeita de consumo de bebida adulterada. Outros 15 registros seguem em investigação. Até agora, foram registrados cinco óbitos, sendo um confirmado na capital e quatro ainda estão em análise.

Pelo menos 11 clubes associativos, sendo nove da capital, acataram a recomendação e já suspenderam a venda das bebidas destilados. Veja a lista abaixo:

- Esporte Clube Sírio - Alphaville Tênis Clube - A Hebraica - Clube Alto dos Pinheiros - Paineiras do Morumby - Sociedade Esportiva Palmeiras - Clube Atlético Ypiranga - Club Athletico Paulistano - Esporte Clube Pinheiros - Ipê Clube - Clube de Campo Mogi das Cruzes

O Sírio escreveu nas redes sociais que, embora tenha confiança em seus fornecedores, a medida visa assegurar a saúde e segurança dos sócios e convidados do clube. "Permaneceremos atentos e manteremos todos informados caso ocorram novas atualizações."

A diretoria executiva do Paineiras do Morumby também cita que a decisão é tomada pela preservação da saúde dos consumidores e informa que o clube está acompanhando a situação de perto, "lidando com os diversos desdobramentos referentes ao assunto".

O Alphaville Tênis Clube lembra que as contaminações estão provocando mortes e danos irreversíveis aos consumidores. "Estamos suspendendo, de forma preventiva e temporária, a venda de destilados no ATC, até que haja maior clareza sobre a origem deste problema e a definição de medidas seguras para sua resolução".

Assim como o Sírio, o Palmeiras anunciou a suspensão das vendas dos destilados, mas destacou que a aquisição das bebidas alcoólicas pelo clube é "feita com empresas sérias e de forma criteriosa". "Ainda assim, optamos por esta medida temporária com o intuito de reforçar o cuidado com a segurança e o bem-estar dos nossos associados", disse a instituição.

O tom das mensagens e avisos foi semelhante nos clubes Pinheiros, Paulistano, Ipê, Ypiranga, Alto dos Pinheiros e no Clube de Campo Mogi das Cruzes (CCMC), que anunciou a medida por meio de um vídeo gravado pelo seu presidente, João Bosco Camargo de Sousa, e postado nas redes sociais.

Bares interditados

Nesta terça-feira, as Vigilâncias Sanitárias do Estado e do município de São Paulo, em parceria com a Polícia Civil, realizaram a interdição total de dois estabelecimentos da capital paulista e um de São Bernardo do Campo. "As ações são cautelares e o envolvimento dos estabelecimentos com os casos é investigado", disse o governo, em nota.

Em São Paulo, os bares interditados ficam nos bairros dos Jardins e Mooca e passaram por fiscalização na última segunda-feira, 29. A medida levou à apreensão de mais de 100 garrafas de bebidas sem rótulos e sem comprovação de procedência.

Em São Bernardo do Campo, a interdição também resultou na apreensão de garrafas de bebidas, que foram encaminhadas para perícia policial.

No bairro Planalto Paulista, zona sul, a fiscalização de um minimercado terminou na apreensão e interdição de mais de 40 garrafas de whisky, gim e vodca. O representante do local prestou esclarecimentos na delegacia.

Além disso, na região do MBoi Mirim, uma distribuidora teve suas atividades de comércio interditadas parcialmente, vetando a comercialização de bebidas alcoólicas. "Parte dos produtos destilados foi lacrada no local", informou o governo.