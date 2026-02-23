Inmet emite alertas laranja e amarelo para tempestades no Pará e outros Estados
O aviso amarelo indica perigo potencial, com chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu nesta segunda-feira, 23, um alerta laranja para tempestades que vale até a noite da próxima sexta-feira, 27.
O alerta laranja vale para o Pará e os seguintes Estados e regiões:
- Região norte do Estado de São Paulo; - Rio de Janeiro; - Minas Gerais; - Espírito Santo; - Tocantins; - Grande parte da Bahia; - Trechos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Goiás, Maranhão e Distrito Federal.
Nessas áreas, o Inmet aponta que existe um risco maior de alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores.
A recomendação do instituto é de que, em caso de fortes rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descarga elétrica. Caso esteja em casa, se possível, é recomendado desligar os aparelhos eletrônicos, além do quadro geral de energia.
O Inmet também emitiu dois alertas amarelos nesta segunda. O primeiro, que deve durar até terça-feira, 24, para chuvas intensas, engloba completamente a faixa litorânea dos seguintes Estados:
- Alagoas; - Pernambuco; - Paraíba; - Rio Grande do Norte; - Ceará.
Já o segundo vai até o final da noite desta segunda, indicando perigo potencial para tempestades na parte oeste do Rio Grande do Sul e em partes de Paraná e Santa Catarina.
O aviso amarelo indica perigo potencial, com chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Há ainda a possibilidade de queda de granizo, mas os riscos de alagamento e queda de energia são menores.
Para mais informações sobre uma área específica, o instituto recomenda ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
