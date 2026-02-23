Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Inmet emite alertas laranja e amarelo para tempestades no Pará e outros Estados

O aviso amarelo indica perigo potencial, com chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

Estadão Conteúdo
fonte

Chuva em Belém - Imagem meramente ilustrativa (Thiago Gomes/O Liberal)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu nesta segunda-feira, 23, um alerta laranja para tempestades que vale até a noite da próxima sexta-feira, 27.

O alerta laranja vale para o Pará e os seguintes Estados e regiões:

- Região norte do Estado de São Paulo; - Rio de Janeiro; - Minas Gerais; - Espírito Santo; - Tocantins; - Grande parte da Bahia; - Trechos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Goiás, Maranhão e Distrito Federal.

Nessas áreas, o Inmet aponta que existe um risco maior de alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores.

A recomendação do instituto é de que, em caso de fortes rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descarga elétrica. Caso esteja em casa, se possível, é recomendado desligar os aparelhos eletrônicos, além do quadro geral de energia.

O Inmet também emitiu dois alertas amarelos nesta segunda. O primeiro, que deve durar até terça-feira, 24, para chuvas intensas, engloba completamente a faixa litorânea dos seguintes Estados:

- Alagoas; - Pernambuco; - Paraíba; - Rio Grande do Norte; - Ceará.

Já o segundo vai até o final da noite desta segunda, indicando perigo potencial para tempestades na parte oeste do Rio Grande do Sul e em partes de Paraná e Santa Catarina.

O aviso amarelo indica perigo potencial, com chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Há ainda a possibilidade de queda de granizo, mas os riscos de alagamento e queda de energia são menores.

Para mais informações sobre uma área específica, o instituto recomenda ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVAS/INMET/BRASIL/ALERTA/AMARELO/LARANJA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda