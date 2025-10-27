Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Inmet emite alerta amarelo para chuvas intensas em São Paulo e outros Estados

Estadão Conteúdo

Um alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso do instituto, que tem validade até terça-feira, 28, atinge São Paulo e também outros sete Estados do País. "Podem ocorrer precipitações de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h", afirma o instituto.

Veja Estados afetados:

- São Paulo; - Mato Grosso do Sul; - Goiás; - Minas Gerais; - Rio de Janeiro; - Paraná; - Santa Catarina.

Capital paulista

A cidade de São Paulo amanheceu nesta segunda-feira, 27, com temperaturas mais amenas, diferentemente do que foi registrado no fim de semana, marcado por forte calor. A mudança na condição climática se deve a passagem de uma frente fria, que traz chuva e favorece a queda dos termômetros. De acordo com a Meteoblue, as precipitações atingem São Paulo ao longo da semana, sendo mais intensas na quarta-feira, 29, e domingo, 2.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA

PREVISÃO

BRASIL
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda