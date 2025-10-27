Inmet emite alerta amarelo para chuvas intensas em São Paulo e outros Estados

Um alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso do instituto, que tem validade até terça-feira, 28, atinge São Paulo e também outros sete Estados do País. "Podem ocorrer precipitações de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h", afirma o instituto.

Veja Estados afetados:

- São Paulo; - Mato Grosso do Sul; - Goiás; - Minas Gerais; - Rio de Janeiro; - Paraná; - Santa Catarina.

Capital paulista

A cidade de São Paulo amanheceu nesta segunda-feira, 27, com temperaturas mais amenas, diferentemente do que foi registrado no fim de semana, marcado por forte calor. A mudança na condição climática se deve a passagem de uma frente fria, que traz chuva e favorece a queda dos termômetros. De acordo com a Meteoblue, as precipitações atingem São Paulo ao longo da semana, sendo mais intensas na quarta-feira, 29, e domingo, 2.