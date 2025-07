Homem é baleado na cabeça em tentativa de assalto no Butantã

Um casal foi alvo de uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira, 18, na altura do nº 1.000 da Avenida Professor Francisco Morato, no Butantã, na zona oeste de São Paulo. Um homem foi baleado na cabeça e internado em estado grave.

Imagens de monitoramento flagraram a ação. As vítimas estavam dentro de um carro, no trânsito, quando um homem se aproxima em uma motocicleta, vai em direção ao lado do motorista e, segundos depois, atira contra as vítimas.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o criminoso teria tentado roubar a aliança do casal, mas entrou em luta corporal com o homem que dirigia o carro.

Em reação, o assaltante atirou na cabeça do motorista, que foi levado a um hospital nas proximidades em estado grave.

A mulher dele também precisou de atendimento depois de sofrer ferimentos causados por estilhaços de vidro. A reportagem busca contato com o hospital para saber o estado de saúde de ambos.

O suspeito conseguiu fugir na sequência. Conforme imagens obtidas pelo Estadão, ele estaria usando uma mochila de entrega na cor preta na hora do assalto.

Em entrevista à TV Band, o capitão Guedes, da Polícia Militar, não descarta a possibilidade de o suspeito estar envolvido em uma gangue que mira o roubo de alianças. O militar informou que, no mesmo dia, outros suspeitos de cometerem crimes semelhantes foram presos na região do Morumbi, na zona sul da capital.

"Os policiais estão no local tentando identificar as câmeras das vias próximas para ver emplacamento (da moto), características, e a gente acredita que, com isso, vai facilitar a prisão desses marginais que estão agindo na região", disse o capitão.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado foi procurada, e a reportagem aguarda retorno.