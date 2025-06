Helicóptero da PM resgata dois homens perdidos em trilha em São Paulo

Dois homens foram resgatados pelo helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo na quinta-feira, 19, após se perderem em uma trilha realizada na Serra do Mar. As vítimas foram encontradas conscientes, orientadas e apresentando sinais de desidratação e exaustão física, mas sem lesões visíveis.

Conforme a polícia, a dupla tinha iniciado uma trilha na área do planalto com destino à Cachoeira do Vale da Morte, na região de Cubatão (SP), e acabou se perdendo na mata densa.

Os agentes do Comando de Aviação foram acionados pelo Corpo de Bombeiros para prestar apoio no local. A equipe de helicóptero em Praia Grande se deslocou rapidamente ao local indicado pelas coordenadas fornecidas e encontrou as vítimas em uma área de difícil acesso.

O resgate foi realizado com o emprego da técnica de cesto de salvamento. "Após a ação, os homens foram entregues aos cuidados da equipe do Corpo de Bombeiros, que deu continuidade ao atendimento e providenciou os encaminhamentos necessários", concluiu a PM.