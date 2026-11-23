Grupo é condenado por desviar ampolas de hormônios de farmácia popular

O esquema de fraudes teria sido praticado entre 2019 e 2020, envolvendo a obtenção irregular do medicamento de alto custo e utilizado no tratamento de deficiência do hormônio de crescimento

Quatro pessoas foram condenadas por improbidade administrativa pelo desvio de 4.305 ampolas de hormônio da Farmácia Municipal de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério Público do Estado (MP-RS), o prejuízo estimado foi de aproximadamente R$ 62 mil. Ainda cabe recurso.

O esquema de fraudes teria sido praticado entre 2019 e 2020, envolvendo a obtenção irregular de somatropina (conhecido popularmente como GH), medicamento de alto custo e utilizado no tratamento de deficiência do hormônio de crescimento.

O caso foi investigado pela Polícia Civil do Estado durante a Operação Hipertrofia, deflagrada em dezembro de 2021. As apurações apontaram que o medicamento era comercializado ilegalmente como anabolizante.

Ainda de acordo com o MPRS, entre os condenados está uma ex-servidora comissionada da Secretaria de Saúde do Município, que inseriu informações falsas no sistema da prefeitura, falsificou documentos e manteve cadastros ativos indevidamente.

A Justiça identificou três casos de desvio, que somam 4.305 ampolas. No primeiro episódio, 2,4 mil unidades foram desviadas em nome de uma criança que nunca utilizou o medicamento. O prejuízo estimado foi de R$ 35,1 mil.

No segundo caso, foram desviadas 1,4 mil ampolas, avaliadas em R$ 21,3 mil, em nome de um paciente cujo tratamento já havia sido encerrado. Um dos condenados se passava pelo responsável pelo paciente e repassava os medicamentos a outro integrante do esquema.

Por fim, no terceiro episódio, foram retiradas 480 ampolas, causando um prejuízo estimado em R$ 6 mil. Nesse caso, apenas a ex-servidora foi responsabilizada, por utilizar a estrutura da farmácia municipal para viabilizar as retiradas irregulares.