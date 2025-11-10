Governo de SP recebe propostas para leilão da PPP de travessias hídricas

O governo de São Paulo recebeu nesta segunda-feira, 10, quatro propostas para disputar a concessão do Sistema de Travessias Hídricas do Estado. O leilão será realizado na quinta-feira, 13, às 16h, na B3, na capital paulista.

Com investimentos estimados em R$ 2,5 bilhões, a Parceria Público-Privada (PPP) terá prazo de 20 anos e prevê a renovação completa das embarcações e terminais do litoral e interior paulista.

As propostas foram entregues pelas empresas:

Acqua Vias SP/Internacional Marítima Comporte Participações CS Infra Consórcio Travessias SP (formado por CLD Construtora, Biancar Serviços e Locações, Camila Navegação e Transporte, Engemais Empreendimentos e Participações, F. Andrei Neto e Raff Geração e Comércio de Energia Elétrica)

O sistema abrange 14 travessias que transportam cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano, sob regulação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

No litoral, serão contempladas São Sebastião-Ilhabela, Santos-Vicente de Carvalho, Santos-Guarujá, Bertioga-Guarujá, Cananéia-Continente, Cananéia-Ilha Comprida, Cananéia-Ariri e Iguape-Juréia. Na Grande São Paulo, o pacote inclui Bororé-Grajaú, Taquacetuba-Bororé e João Basso-Taquacetuba. Já no Vale do Paraíba, serão alteradas as travessias de Porto Paraitinga, Porto Varginha e Porto Natividade da Serra.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, já afirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que as gratuidades e isenções tarifárias das balsas serão mantidas. "A política tarifária permanecerá a mesma porque o sistema é deficitário. Por isso, precisa de uma contraprestação do Estado para garantir a qualidade do serviço", disse. Já foram investidos R$ 735 milhões para viabilizar a iniciativa.

Além disso, está prevista a inclusão de 45 novas balsas elétricas. Nesse sentido, o projeto também recebeu a certificação internacional Blue Dot Network, que reconhece empreendimentos com altos padrões de sustentabilidade.