O Liberal chevron right Variedades chevron right

Funcionário morre prensado por tronco de árvore durante poda na Grande SP

Estadão Conteúdo

Um funcionário de uma empresa contratada pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, morreu na manhã de quinta-feira, 9, após ser prensado pelo tronco de uma árvore durante um trabalho de poda no Jardim Pauliceia. Maicon Ferreira da Silva, de 39 anos, chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele fazia a poda de uma árvore quando o tronco cedeu e caiu sobre ele, pressionando o funcionário da empresa terceirizada Vila Boa Construções e Serviços contra um muro.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o funcionário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada como morte suspeita/acidental no 5º Distrito Policial da cidade.

A Prefeitura de São Bernardo do Campo disse que o funcionário utilizava todos os equipamentos de segurança no momento do acidente e que segue dando todo o apoio necessário aos familiares dele.

"A vítima usava todos os equipamentos de segurança (EPIs) no momento do acidente e trata-se de serviço de rotina dos profissionais. A prefeitura se solidariza com a família e segue dando todo o apoio necessário", afirmou a prefeitura.

Palavras-chave

OPERÁRIO/PREFEITURA/SÃO BERNARDO/PODA/ÁRVORE/MORTE
.
