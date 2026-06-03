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Feriado em SP terá tempo firme e madrugadas frias; mínimas podem chegar a 10°C

Estadão Conteúdo

O feriado prolongado de Corpus Christi deve ser marcado por tempo firme e temperaturas baixas na cidade de São Paulo. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a capital paulista terá predomínio de nuvens, poucas chances de chuva e madrugadas mais frias nos próximos dias, com mínimas que podem se aproximar dos 10°C no fim de semana.

De acordo com o CGE, os ventos constantes de sudeste associados a uma massa de ar frio continuarão impedindo uma elevação mais significativa das temperaturas. As tardes devem permanecer amenas, com máximas próximas dos 20°C.

Na quinta-feira, 4, dia do feriado, a previsão é de muita nebulosidade e poucas aberturas de sol. Os termômetros devem variar entre 14°C e 20°C. Já na sexta-feira, 5, o cenário será semelhante, com mínima de 13°C e máxima também em torno dos 20°C.

A tendência é de que as madrugadas fiquem ainda mais frias ao longo do fim de semana, quando as temperaturas mínimas poderão se aproximar dos 10°C. Apesar do frio, não há expectativa de chuva significativa para os próximos dias.

A Climatempo também prevê um feriado prolongado com predomínio de sol em grande parte da região Sudeste. Na capital paulista, a tendência é de redução das condições para chuva, com manhãs e noites frias e tardes mais agradáveis.

A Defesa Civil Municipal mantém estado de atenção para baixas temperaturas desde 28 de maio. Dados do CGE mostram ainda que junho começou com volume de chuva muito abaixo da média histórica: até o momento, o acumulado é de apenas 0,1 milímetro, o equivalente a 0,21% dos 48 milímetros esperados para o mês.

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