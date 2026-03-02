Explosão abre cratera na Rua da Consolação, em São Paulo

Uma explosão subterrânea abriu uma cratera na altura do número 2.078 da Rua da Consolação, próximo à Avenida Paulista, na região central de São Paulo, na noite deste domingo, 1º. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

O incidente ocorreu por volta das 22h30, no sentido centro-Avenida Paulista. Três faixas da via precisaram ser interditadas para atendimento da ocorrência e avaliação da área, o que afetou o trânsito em um dos trechos mais movimentados da capital.

Antes da explosão, testemunhas relataram ter visto fumaça preta saindo do asfalto e sentido um forte odor, descrito como semelhante a borracha queimada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, assim como a Defesa Civil, a concessionária de energia Enel, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás).

Em nota, a Comgás informou que não identificou vazamento na rede e afirmou que o episódio não tem relação com o fornecimento de gás encanado. Segundo a empresa, o chamado foi registrado às 23h16, e a equipe chegou ao local às 23h25.

As causas da explosão ainda não haviam sido esclarecidas até a última atualização desta reportagem.