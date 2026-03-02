Capa Jornal Amazônia
Explosão abre cratera na Rua da Consolação, em São Paulo

Estadão Conteúdo

Uma explosão subterrânea abriu uma cratera na altura do número 2.078 da Rua da Consolação, próximo à Avenida Paulista, na região central de São Paulo, na noite deste domingo, 1º. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

O incidente ocorreu por volta das 22h30, no sentido centro-Avenida Paulista. Três faixas da via precisaram ser interditadas para atendimento da ocorrência e avaliação da área, o que afetou o trânsito em um dos trechos mais movimentados da capital.

Antes da explosão, testemunhas relataram ter visto fumaça preta saindo do asfalto e sentido um forte odor, descrito como semelhante a borracha queimada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, assim como a Defesa Civil, a concessionária de energia Enel, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás).

Em nota, a Comgás informou que não identificou vazamento na rede e afirmou que o episódio não tem relação com o fornecimento de gás encanado. Segundo a empresa, o chamado foi registrado às 23h16, e a equipe chegou ao local às 23h25.

As causas da explosão ainda não haviam sido esclarecidas até a última atualização desta reportagem.

