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Dois homens morrem em queda de avião no interior do Rio

Estadão Conteúdo

Dois homens morreram após uma aeronave de pequeno porte cair no município de Rio Claro, interior do Rio, na manhã deste domingo, 29.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, o acidente ocorreu na Estrada de São João Marcos, altura do número 1.365, na região de Passa Três do município do sul fluminense. Os bombeiros do quartel de Piraí foram acionados às 11h55 para atender a ocorrência.

Segundo informações preliminares, o avião teria batido em um morro. Durante a operação de resgate, as duas vítimas foram encontradas já mortas, com os corpos carbonizados. Os nomes e idades dos ocupantes não foram divulgados.

O prefixo da aeronave era PU-RTD. Segundo informações disponíveis no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), trata-se de um monomotor modelo TL-3000 Sirius, do fabricante José Salvador Carlos Campanha.

Fabricado em 2010, o avião aparece no site da ANAC como aeronave experimental com licença do tipo CAVE: Certificado de Autorização de Voo Experimental (CAVE), um documento emitido pela agência que autoriza o voo de aeronaves que não passaram pelos processos de certificação padrão. Nesse grupo de veículos, estão protótipos, aeronaves de construção amadora ou alguns tipos de drone.

Ainda de acordo com a ANAC, esse tipo de aeronave não pode operar comercialmente nem sobre áreas povoadas.

O Corpo de Bombeiros diz ter acionado a perícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB) para apurar as causas do acidente.

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