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Crianças de 6 e 4 anos são encontradas mortas dentro de carro no litoral de SP

Estadão Conteúdo

Duas crianças foram encontradas mortas dentro de um carro deixado em um terreno em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 23, de acordo com a Polícia Militar.

Informações preliminares apontam que as crianças, de 6 e 4 anos, desapareceram por volta das 14h do domingo, 22, quando brincavam em frente à casa dos pais. Elas foram encontradas mortas perto da meia-noite, no mesmo momento em que a família registrava o desaparecimento na delegacia.

Ainda de acordo com a PM, equipes de emergência foram acionadas para uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Sílvia Dias, altura do número 568. Os corpos apresentavam sinais de agressão e rigidez cadavérica.

Moradores relataram gritos e movimentação intensa no local, o que motivou diversas ligações aos serviços de emergência solicitando atendimento imediato. Equipes do Samu também pediram apoio policial, informando que a área é considerada de risco.

A PM também informou que não há informações sobre suspeitos ou a dinâmica dos fatos.

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