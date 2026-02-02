Correção: Incêndio atinge subsolo do prédio do ICESP, em São Paulo; pacientes são transferidos

A matéria enviada na quinta-feira, 30, continha uma informação incorreta sobre o local do incêndio. O incêndio ocorreu na área técnica da caldeira e do gerador de energia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), instalada na área externa do prédio do Instituto do Coração (InCor), no mesmo complexo hospitalar. Segue texto corrigido:

No início da tarde da sexta-feira, 30, foi registrado um princípio de incêndio no terceiro subsolo do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), em um gerador localizado em área técnica da unidade, ao lado do Instituto do Coração (InCor - HCFMUSP).

O Corpo de Bombeiros informou que deslocou oito viaturas e 24 homens para atuar no combate às chamas. Pessoas tiveram de ser retiradas do prédio e os pacientes entubados foram transferidos para outras alas do complexo hospitalar pelos próprios funcionários da unidade.

Segundo a Polícia Militar, pacientes da UTI receberam suporte e alguns foram transferidos para o Hospital das Clínicas. A Secretaria de Segurança Pública informou que o fogo já foi controlado e que as equipes já finalizaram a etapa de rescaldo.

O Corpo de Bombeiros afirma que o incêndio atingiu o gerador que abastece outro prédio, o do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) - o gerador fica localizado no subsolo, que é o mesmo para os dois edifícios. A Enel realizava um serviço programado na rua, com desligamento da energia. Durante a operação, um dos geradores apresentou falha e entrou em combustão, diz a corporação.

Procurada, a Enel informou em nota que o incêndio ocorreu no gerador que pertence ao hospital "enquanto a rede elétrica da distribuidora estava desligada para a realização de um serviço de emergência na região".

"A companhia já restabeleceu o fornecimento de energia para o InCor e está atuando para dar todo apoio necessário à instituição. A Enel disponibilizou dois geradores e uma equipe que ficará a disposição da unidade de saúde", informou.

A Defesa Civil estadual afirmou que enviou dois veículos de apoio a desastre para o local, "equipados com um robusto sistema de abastecimento elétrico", para apoio em salas de cirurgia que podiam ter risco de queda de energia. A Polícia Militar informou que prestou apoio à Defesa Civil no restabelecimento de energia para não colocar os pacientes em risco.

Elaine Cristina Ferreira, que estava no local para tentar ver o marido, internado na UTI do InCor, não conseguiu visitá-lo. "A preocupação é ir embora sem notícia dele", disse. As visitas foram suspensas por causa da fumaça e não têm previsão de retorno.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o incêndio "ocorreu na área técnica da caldeira e do gerador de energia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), instalada na área externa do prédio do Instituto do Coração (InCor), no mesmo complexo hospitalar".

"O acidente gerou fumaça, que se estendeu pela área e atingiu também a Secretaria do Estado de São Paulo", afirmou.