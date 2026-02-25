Corpo de mulher é encontrado em praia do litoral de SP

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta terça-feira, 24, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A vítima foi localizada em uma região chamada Boca da Barra e não portava documentos.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), que foi acionado para atender a ocorrência de encontro de cadáver, a mulher aparentava ter cerca de 60 anos.

As circunstâncias do óbito, bem como a identidade da mulher, estão sendo investigadas.

O corpo dela estava localizado na faixa de areia e foi preservado até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar. O Samu constatou o óbito no local.

Após os procedimentos periciais preliminares, o corpo foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santos para a realização de exames necessários para a identificação oficial e para a apuração das circunstâncias do óbito, informou o GBMar.

A reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) sobre a ocorrência e ainda não tinha recebido retorno até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que a pasta enviar uma resposta.

Integrantes da mesma família se afogam em Ilhabela

Ainda nesta terça-feira, quatro integrantes de uma mesma família - o marido, de 34 anos, a esposa, de 30, e o casal de filhos, de 5 e 3 anos - , sofreram um afogamento na Praia do Bonete, em Ilhabela, também no litoral paulista - mas, no caso, na região norte.

Segundo relato da mulher, a família estava se banhando no canto direito da praia quando foram surpreendidos por uma onda, que os arrastou e os levou para o fundo do mar.

Os quatro foram socorridos por banhistas e, posteriormente, transportados via helicóptero para o Pronto-Socorro de Ilhabela.

De acordo com o GBMar, o homem era quem apresentava o quadro clínico mais delicado (classificado em grau três e evoluindo para grau 4). A mulher e o menino de 5 anos estavam em grau 1, enquanto a menina de 3 anos, grau 2.

Questionada sobre o estado de saúde da família, a SSP-SP não deu retorno até a última atualização deste texto.