COP30: BNDES mobilizou R$ 7 bilhões para o setor florestal desde 2023

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mobilizou R$ 7 bilhões para conservação, recuperação e manejo de florestas brasileiras desde 2023, segundo informou o presidente do Banco, Aloizio Mercadante. Ele discursou, nesta quinta-feira, 6, na Cúpula dos Líderes da COP30, em Belém. O investimento é resultado de uma combinação de instrumentos reembolsáveis e não reembolsáveis, crédito, garantias, concessões e apoio produtivo.

Os recursos financiam ações em todos os biomas do país: são 280 milhões de árvores plantadas, 168 mil hectares recuperados, 70 mil empregos gerados e 54 milhões de toneladas de CO2 equivalente capturadas. "Estamos transformando o Arco do Desmatamento no Arco da Restauração. Na COP28, prometemos mobilizar R$ 1 bilhão para esse programa. Hoje já alcançamos cerca de R$ 7 bilhões para reflorestamento", afirmou Mercadante, durante a Sessão Temática sobre Clima e Natureza.

O BNDES lançou recentemente a plataforma BNDES Florestas - um guarda-chuva que organiza e dá transparência às ações do Banco no setor. A iniciativa consolida programas como Floresta Viva (fases 1 e 2), Arco da Restauração, Restaura Amazônia, com recursos do Fundo Amazônia, BNDES Florestas Inovação, BNDES Florestas Crédito e ProFloresta+, em parceria com a Petrobras, além das operações de crédito do Fundo Clima, voltadas à restauração ecológica, estruturação de cadeias produtivas e conexão entre crédito e contratos de carbono.