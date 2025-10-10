Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

COP-30: 162 países já confirmaram presença, e conferência ultrapassa quórum mínimo

Estadão Conteúdo

A presidência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30) confirmou nesta sexta-feira, 10, que 162 países já confirmaram presença em Belém (PA).

O número de confirmados ultrapassa o quantitativo mínimo de dois terços de delegações que precisam estar presentes para a realização do grande evento, tendo como referência o total de 190 países na cobertura do Acordo de Paris. Já para a "Pré-COP", na próxima semana, são 72 delegações confirmadas.

Também nesta sexta-feira, o presidente da COP-30, André Corrêa do Lago, voltou a comentar que seguem os trabalhos com o Ministério da Fazenda para o "mapa do caminho" para que o fluxo de financiamento climático para países em desenvolvimento alcance US$ 1,3 trilhão até 2035.

Segundo Corrêa do Lago, a expectativa atual é de que 125 países apresentem as suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) até novembro, na realização do evento no Pará.

O presidente da COP-30 afirmou que, no melhor cenário possível, espera que os países com maiores contribuições nas emissões de gases apresentem suas metas em tempo, dentro desse conjunto de países em vias de entregarem seus documentos com compromissos. As NDCs, no âmbito do Acordo de Paris, visam reduzir as emissões, além de tratarem a adaptação aos impactos das mudanças climáticas.

