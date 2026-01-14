Convulsão de Henri Castelli: entenda o que é, causas e o que fazer após um caso como do BBB 26
Crise convulsiva do ator durante prova de resistência no BBB 26 levantou alerta sobre causas, riscos e como agir diante desse tipo de emergência médica
Na manhã desta quarta-feira (14), o ator Henri Castelli, participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26, passou mal durante a primeira Prova do Líder, de resistência, da nova temporada do reality. O artista apresentou uma crise convulsiva e precisou de atendimento médico imediato, sendo posteriormente encaminhado para exames em um hospital.
O episódio chamou a atenção do público e dos participantes do programa, reacendendo o alerta sobre um problema de saúde que pode ocorrer inesperadamente e levanta dúvidas comuns: o que é convulsão, quais são as causas e como agir em uma crise?
O que é convulsão?
A convulsão é uma manifestação clínica causada por uma atividade elétrica anormal no cérebro. Ela pode ocorrer de forma súbita e, na maioria dos casos, provoca alterações motoras e da consciência.
Entre os principais sinais de uma crise convulsiva estão:
- Movimentos involuntários do corpo
- Rigidez muscular
- Tremores
- Perda ou alteração da consciência
- Olhar fixo
- Confusão mental
Em alguns casos, também pode ocorrer queda súbita, o que aumenta o risco de ferimentos.
Quais são as causas de uma convulsão?
As causas de convulsão são diversas e podem atingir pessoas de qualquer idade. Entre as mais comuns, estão:
- Epilepsia
- Privação de sono e cansaço extremo
- Estresse físico e emocional intenso
- Hipoglicemia (queda do açúcar no sangue)
- Desidratação
- Febre alta
- Traumatismo craniano
- Infecções no sistema nervoso
- Alterações metabólicas (sódio, cálcio e magnésio)
- Uso ou abstinência de álcool e drogas
- Reações a medicamentos
Atividade física intensa pode causar convulsão?
De forma geral, a atividade física intensa não causa convulsão diretamente em pessoas saudáveis. No entanto, ela pode funcionar como um fator desencadeante quando associada a condições extremas, como:
- Esforço físico excessivo
- Privação de sono
- Desidratação
- Hipoglicemia
- Alterações de eletrólitos (sódio, potássio e cálcio)
- Calor excessivo e hipertermia
- Estresse intenso
Segundo o neurologista Dr. Sergio Jordy, do Centro Médico Sinapse e da Rede D’Or, em entrevista ao portal Na Telinha, ambientes como o BBB, que envolvem treinos frequentes, pressão psicológica, mudanças bruscas na rotina e noites mal dormidas, podem aumentar o risco em pessoas com predisposição neurológica.
Convulsão nem sempre é epilepsia
Uma convulsão isolada não caracteriza epilepsia. O diagnóstico da doença exige a ocorrência de crises recorrentes, além de avaliação médica especializada e exames neurológicos específicos.
O que fazer em caso de convulsão?
Durante uma crise convulsiva, algumas orientações são fundamentais para evitar complicações:
- Deitar a pessoa de lado
- Afastar objetos que possam causar ferimentos
- Não colocar nada na boca
- Não tentar conter os movimentos
- Procurar atendimento médico imediatamente
Após qualquer episódio convulsivo, o acompanhamento médico é essencial para investigar a causa e definir o tratamento adequado.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
