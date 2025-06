Como funciona o laboratório da polícia que descobriu fortuna de André do Rap

O Laboratório de Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) do Departamento de Inteligência da Polícia Civil foi criado em 2009 para encontrar e analisar dinheiro do crime organizado. Dentre as recentes descobertas, está a fortuna de André do Rap, traficante do PCC foragido desde 2020.

Conforme revelado pelo Estadão nesta segunda-feira, 9, as investigações apontam que criminosos movimentaram R$ 16,806 bilhões em 100.097 contas bancárias examinadas de janeiro de 2024 a maio de 2025. No caso de André do Rap, o Laboratório chegou ao total de R$ 25.168.000,00 em valores considerados suspeitos.

O laboratório faz parte da Rede Nacional de Laboratórios, a Rede-LAB, desde 2014. Recentemente, o setor recebeu sete novas máquinas para a extração e análise de dados de acordo com as normas do Ministério da Justiça para a manutenção da cadeia de custódia das provas, a fim de impedir que as defesa aleguem nulidades processuais.

No local atuam 30 policiais e o delegado responsável por coordenar os trabalhos. Segundo o delegado Francesco Petrarca Ielo Neto, diretor da Divisão de Inteligência, o objetivo inicial era ir atrás do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, mas a proposta passou a ser ainda mais abrangente.

"Hoje, ele trabalha para identificar e analisar o dinheiro sujo originário de qualquer tipo de crime", explica Neto.

Autuação em números

Em 2024, o Lab-LD foi acionado 170 vezes por delegacias do Estado e fez 126 relatórios sobre 69.727 contas de 1.049 alvos, identificando R$ 9,691 bilhões como valores suspeitos.

Só neste ano, ele foi acionado 90 vezes e fez 63 relatórios a respeito de 507 alvos, o que o levou a identificar mais R$ 7,115 bilhões suspeitos em 30.370 contas. Destes, R$ 3,31 bilhões foram verificados em maio em 12.334 contas de 153 alvos.

No mesmo período, mas de 1,5 mil celulares apreendidos foram devassados pelas máquinas da divisão em busca de dados sobre movimentações bancárias, fiscais e patrimoniais que serão analisadas por meio de um sistema que estuda, confronta, filtra, calcula e pesquisa tanto em fontes fechadas quanto em fontes abertas de informação.

Quem é André do Rap?

André do Rap, de 47 anos, foi beneficiado por uma decisão individual do então ministro Marco Aurélio Mello, que viu excesso de prazo na prisão processual (sem condenação definitiva) e determinou que ele fosse solto. A liminar foi cassada pelos demais ministros, mas ele já havia deixado a penitenciária e não foi mais encontrado.

O foragido apontado como um dos grandes nomes do narcotráfico no País é condenado a 25 anos de prisão em outros dois processos.

André já esteve foragido antes, entre 2014 e 2019, quando foi localizado e preso pela Polícia Civil em uma mansão em Angra dos Reis, no Rio, suspeito de ostentar um patrimônio de R$ 17 milhões fruto do tráfico - ele se apresentava como agente de artistas e jogadores de futebol para disfarçar o dinheiro ilícito.

Ele morava em Santos, mas ia, aos fins de semana, para Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Também fazia com frequência voos fretados para Jacarepaguá, na zona oeste carioca, onde tratava de outros negócios.

A alcunha com o estilo musical passou a ser usada por André depois da prisão. Preso pela primeira vez em 1996 e solto em 1999, ele só passou a integrar a facção criminosa em 2005, quando foi batizado e se tornou integrante do PCC. Após ser solto, em 2008, ele passou a compor músicas e promover bailes funks na quadra da escola de samba Amazonense, no Guarujá, segundo a inteligência da polícia paulista.