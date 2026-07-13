Comediante é agredida com cadeirada durante show em SC; agressora fugiu após ataques

Após o incidente, a comediante pede que a equipe chame a polícia e depois retoma o espetáculo

A comediante Fernanda Arantes foi agredida com uma cadeirada durante uma apresentação de stand up em Florianópolis, na noite de sexta-feira, 10. O incidente ocorreu enquanto a artista se apresentava no palco.

Uma mulher na plateia interrompeu o show, começou a xingar a comediante e, em seguida, arremessou uma cadeira em sua direção. O momento da agressão foi registrado em vídeo e publicado pela própria comediante em suas redes sociais e no YouTube.

Fernanda Arantes se afastou e conseguiu bloquear a cadeira arremessada com as mãos. Após o ocorrido, a comediante pediu que a equipe do local acionasse a polícia e, posteriormente, retomou o espetáculo.

Fernanda Arantes relata preocupação e reação

Em entrevista, a comediante explicou sua preocupação: "Meu show tem entrada livre a partir dos 12 anos. Então, tinham crianças lá. Na minha frente tinha três meninas de 12 anos. Ela começou a atacar as coisas e eu comecei a ficar desesperada porque pensei que poderia machucar uma delas. Por isso que comecei a falar: chama a polícia, chama a polícia. Quando ela ouviu isso, ela fugiu".

Fernanda Arantes destacou que o ataque ocorreu após a maior parte da apresentação: "É importante falar que isso ocorreu no minuto 62. Ela assistiu o show praticamente todo e só depois ela fez isso. Ela sabia o que estava acontecendo, então de fato não deu para entender".

O posicionamento do Floripa Comedy Club

Ao retornar à apresentação, a artista tentou lidar com a situação com humor, afirmando que poderia ser chamada de "Fernanda Marçal". A referência é ao episódio em que José Luis Datena arremessou uma cadeira contra Pablo Marçal durante um debate eleitoral.

A comediante confessou que, embora tenha levado a situação na piada, sentiu-se muito assustada e sem compreender o comportamento da agressora. "Não estou conseguindo assimilar, dizer o que eu quero judicialmente. Mas do fundo do meu coração, espero que não aconteça de novo. Você está ali, trabalhando, exercendo sua profissão e ser agredida. E principalmente vindo de uma mulher. Já é tão difícil o mundo pra gente ser mulher e ao invés de se ajudar, a gente ainda passa por isso", desabafou.

O Floripa Comedy Club emitiu uma nota repudiando o episódio de violência. O estabelecimento informou que prestou assistência imediata à comediante e que a Polícia Militar foi acionada, resultando na retirada da cliente do local.