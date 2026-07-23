Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Comandante da PM de MG trata morte da capitã Michele como 'violência doméstica'

Sargento da PM foi preso após levar a capitã Michele morta a hospital em BH; prisão preventiva é decretada e caso gera pronunciamento da comandante

Estadão Conteúdo

A Comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, trata a morte da capitã Michele Leão Azevedo como "violência doméstica e familiar". Em um pronunciamento na quarta-feira, 22, a chefe da PM mineira afirmou que o caso motiva a instituição a lutar contra "esse inimigo invisível".

"A morte da capitã Michele e de todas as outras mulheres em virtude da violência doméstica e familiar, ela nos toca a alma. E ela nos motiva cada vez mais a lutarmos contra esse inimigo visível e, muitas vezes, invisível que assola a sociedade", afirmou a comandante.

A comandante afirmou ainda que a o propósito da Polícia Militar de Minas Gerais é proteger todas as mulheres do Estado. "Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, que nos foi dada por Deus. E nós não vamos recuar, mesmo em frente aos maiores desafios, mesmo em meio às maiores dificuldades. Continuem contando com a Polícia Militar", afirmou.

O corpo da policial militar foi sepultado nesta quarta-feira. O sargento da Polícia Militar Eduardo Abner Pereira de Oliveira, de 37 anos, foi preso após levar Michele morta a um hospital de Belo Horizonte, na noite de segunda-feira, 20.

Em nota, o advogado Gustavo Nepomuceno, que representa o sargento, diz que o "caso ainda está em fase inicial de apuração, e todas as circunstâncias serão devidamente esclarecidas".

"Neste momento, é imprescindível que se aguarde a conclusão das investigações e dos laudos periciais, evitando-se qualquer julgamento precipitado. O caso ainda está em fase inicial de apuração, e todas as circunstâncias serão devidamente esclarecidas pelas autoridades competentes", afirma.

Prisão preventiva decretada

O sargento Eduardo Abner teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva nesta quarta-feira, 22, pelo juiz Antônio Francisco Gonçalves, da Central de Audiências de Custódia (Ceac) da Comarca de Belo Horizonte. O magistrado entendeu que "a segregação cautelar era necessária para a garantia da ordem pública".

Na audiência de custódia, o juiz Antônio Francisco Gonçalves determinou a expedição do mandado de prisão preventiva do sargento militar e intimou sua defesa e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) a se manifestarem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CAPITÃ/PM/FEMINICÍDIO/SARGENTO/SUSPEITA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda