Com chuva e 3 acidentes, SP registra recorde de congestionamento pela manhã

Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo bateu novo recorde de congestionamento no período da manhã nesta quinta-feira, 12, com 1.059 km de lentidão registrada às 8h, segundo a Companhia de Engenharia de Trafego (CET). O pior índice do ano ocorreu no período da noite, no dia 26 de fevereiro, quando a capital registrou 1.313km, às 19h. Ainda de acordo com a Companhia, nesta quinta, a chuva e três acidentes de grande porte complicaram ainda mais o já problemático trânsito na capital.

Foi registrada uma colisão entre caminhão e ônibus na Av. Salim Farah Maluf com a Av. Regente Feijó; um capotamento na Marginal Tietê; e um atropelamento fatal na Rua da Consolação. Uma ambulância atropelou e matou um homem e situação de rua.

Mais chuva e frio

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou a capital paulista sob alerta vermelho, de grande perigo, para acumulado de chuva, entre à 0h e às 23h59 desta quinta-feira, 12.

De acordo com o órgão, há risco de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, além de potencial para grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

