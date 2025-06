Com calor? Confira 13 maneiras para refrescar o corpo sem gastar muito com a conta de luz

A temperatura do planeta está acima da média e essa é uma realidade que precisa ser enfrentada. Por conta dessa emergência climática, a sociedade pode adotar algumas alternativas para se adaptar ao calor e refrescar o corpo sem gastar mais na conta de luz com a utilização de ar-condicionado.

As indicações de medidas que podem ser adotadas no dia a dia são para minimizar o aumento da temperatura, que acontece mesmo no inverno. Outras táticas mais impactantes precisam ser implementadas em graus maiores para trazer soluções coletivas e não apenas individualizadas.

Na semana entre 16 e 23 de junho, as temperaturas estarão acima da média no Brasil. Os efeitos desse aumento podem ser prejudiciais à saúde. Assim, é importante manter-se fresco com algumas ações na própria casa.

Confira 13 maneiras para se refrescar no calor

Manter-se hidratado

A hidratação é a principal ação para enfrentar o calor e controlar a temperatura. Especialistas apontam que a temperatura da água não influencia, já que o corpo humano vai aquecê-la. Ela será utilizada para produzir suor, já que para se refrescar é necessário umidade suficiente.

Tomar banho frio

Essa é uma opção para quem quer economizar na conta de luz. Tomar banho frio ajuda a resfriar o corpo, fazendo com que a temperatura central diminuia. Para melhorar a experiência, utilizar sabonete de hortelã-pimenta é uma medida adicional. O mentol no óleo de hortelã-pimenta ativa os receptores cerebrais, que recebem a informação que uma sensação de frio está sendo experimentada em alguma parte do corpo.

Usar panos frios no corpo

Para conseguir manter uma temperatura corporal saudável, é possível utilizar pano frio ou sacos de gelo em algumas partes do corpo. Pulsos e pescoço são locais estratégicos, já que eles são pontos em que os vasos sanguíneos estão próximos à pele, assim resfriando mais rapidamente.

Usar ventiladores

É possível utilizar ventiladores direcionados para si, assim como para a janela. É comum as pessoas apontarem a direção do vento para o próprio corpo, mas ele pode ser colocado para expulsar o ar quente quando estão voltados para as janelas do cômodo da casa. Assim, o ar frio poderá entrar.

Fechar as cortinas e persianas

Caso as janelas da casa estejam voltadas para o Sol da manhã ou da tarde, é importante deixar as cortinas e persianas delas fechadas. Isso evita com que o sol "entre" na residência e acabe esquentando os ambientes.

Cortina blackout é uma boa opção para fazer com que os raios solares não entrem, protegendo os cômodos do calor.

Dormir com lençóis de algodão

Algumas pessoas só conseguem dormir se estiverem com algum tipo de cobertor, ainda que esteja calor. No caso, os lençóis de algodão ajuda a manter o corpo fresco durante o sono, já que ele é um dos materiais mais respiráveis. Quanto menor o número de fios, mais respirável ele será.

Dormir no térreo da casa

Se a casa tiver dois ou mais andares, opte por dormir no andar inferior. Isso porque o calor tende a subir, enquanto o ar frio desce. É provável que a temperatura no primeiro andar esteja mais agradável do que na parte de cima da residência.

Fechar as portas dos cômodos não utilizados

Caso ninguém esteja utilizando um cômodo da casa e ele não tenha janelas ou outro tipo de abertura, é importante mantê-lo fechado. Assim, o ar fresco ficará exclusivamente para as áreas ocupadas.

Utilizar o exaustor

Algumas pessoas possuem um exaustor na cozinha ou no banheiro. Eles têm a função de sugar o ar quente do ambiente. Por conta disso, pode ser uma opção para deixar o ambiente refrescado, principalmente depois do banho ou enquanto cozinha.

Usar lâmpadas economizadoras de energia

As lâmpadas de LED geram menos calor do que as lâmpadas incandescentes. Mas é preciso verificar aquelas que possuem baixo consumo de energia. A troca pode ter mais influência na temperatura quando elas forem trocadas em conjunto.

Cozinhar pela manhã e em lugares estratégicos

O calor do forno tende a se espalhar por toda a casa. Assim, é importante centralizar o calor em apenas uma área da residência. Outra opção é utilizar grelhas em ambientes abertos ou até mesmo fora de casa.

Consuma comida geladas ou congeladas

Optar por comidas congeladas, como picolé ou sorvete, ajudam a resfriar o corpo. Porém, não deixe de estar atento ao açúcar, já que ele pode acelerar o metabolismo e superaquecer o corpo.

Faça programas ao ar-livre

Fez de tudo e ainda continua com calor? Procure por algumas opções de passeios ao ar-livre ou em locais com ar-condicionado.

O alerta fica para não refrigerar ou congelar cobertores e roupas para conseguir enfrentar as altas temperaturas. Isso porque quando a roupa resfriada entra em contato com o corpo tende a absorver o calor corporal, fazendo com que ela piore a situação ao invés de refrescar.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)