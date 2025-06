Cidade de SP deve bater novo recorde de menor temperatura do ano nesta sexta

O frio persiste na cidade de São Paulo, com registro de temperaturas em declínio. De acordo com a Climatempo, os termômetros marcaram em média 9°C, com sensação térmica abaixo do indicado pelos termômetros, na madrugada desta sexta-feira, 13, dia em que a capital deve bater novo recorde de menor temperatura do ano, de acordo com a Climatempo. O recorde atual é de 9,6°C, registrado em 30 de maio.

"Ao longo do dia o ar seco predomina, com consequente diminuição dos índices de umidade do ar, que devem ficar em torno dos 50%. O predomínio de sol entre poucas nuvens permite que as temperaturas se elevem um pouco mais, com máxima prevista de 17°C durante a tarde", Acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Ainda de acordo com a empresa brasileira de meteorologia, a tarde dessa quinta-feira, 12, também foi a mais fria do ano até agora, com a temperatura máxima de 17°C. O recorde de menor máxima foi batido pelo segundo dia consecutivo. O recorde anterior de menor temperatura máxima em 2025 era de 18°C, da última quarta-feira, 11.

Veja a previsão para os próximos dias para a cidade de SP, de acordo com a Meteoblue:

- Sábado: entre 10ºC e 20ºC; - Domingo: entre 12ºC e 21ºC; - Segunda-feira: entre 13ºC e 23ºC.

Não há expectativa de chuva ao menos até a próxima quinta-feira, 19, de acordo com a previsão do tempo da Meteoblue.

Até quando vai o frio?

O grande diferencial desta frente fria é o reforço de ar polar que traz para o centro-sul do Brasil, reduzindo bastante os termômetros em diversas cidades brasileiras.

Até este sábado, 14, ainda há possibilidade para temperaturas abaixo de zero nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No sul de Minas Gerais, também há chance de temperaturas entre 0ºC e 5ºC.

"A grande massa de ar frio que mantém as baixas temperaturas nesta semana no centro-sul do País vai se afastar do Brasil no próximo fim de semana. A maior diferença nas temperaturas será sentida a partir do domingo, 15", estima a Climatempo.