Ciclone extratropical se forma no Sul do País e eleva risco de tempestades severas

Um ciclone extratropical, que se forma no Sul do Brasil, vai elevar o risco de tempestades severas e ventos fortes em algumas regiões do País, segundo a MetSul Meteorologia.

Há risco de chuva intensa, vendavais e granizo isolado, entre terça-feira, 19, e quarta-feira, 20. Rajadas de vento podem alcançar ou superar 100 km/h em alguns pontos com maior risco de temporais no noroeste gaúcho e oeste catarinense.

Na quarta-feira, o vento do ciclone deve atingir 50 a 80 km/h em média, com picos mais fortes, o que pode provocar cortes de energia nas regiões.

A formação do ciclone no Cone Sul da América do Sul se dá a partir de uma baixa pressão que avança do Pacífico para o continente, entre a Argentina e o oeste do Uruguai, evoluindo até quarta-feira para a região do Rio da Prata e Buenos Aires, antes de se deslocar para o Atlântico.

São Paulo

Os efeitos do ciclone não serão sentidos em São Paulo, como ocorreu no final do mês de julho, quando um ciclone provocou estragos e forte ressaca no Estado paulista, especialmente na faixa costeira.

"Aquele sistema (ciclone de julho) se formou na costa do Rio Grande do Sul. O desta semana atuará mais ao Sul e vai adentrar na área oceânica na costa de Buenos Aires, assim seu centro estará muito mais distante do território paulista", afirma a empresa.

"A esmagadora maioria dos municípios paulistas não terá chuva por conta do ciclone. A linha de instabilidade associada ao sistema que avançará pelo Mato Grosso do Sul e o Sul do Brasil poderá levar instabilidade isolada ao oeste paulista na quarta-feira", acrescenta.

Entre terça e quarta-feira, com sol e tempo firme, o vento se intensifica em vários pontos do Estado de São Paulo, mas sem previsão de rajadas intensas. As rajadas devem ficar entre 30 km/h e 50 km/h na maioria dos locais. Em pontos do litoral, o vento pode atingir de 50 km/h a 70 km/h.

Contrastando com as últimas semanas de frio, esta será muito quente no Estado de São Paulo, segundo a previsão do MetSul. As máximas mais altas previstas devem ocorrer no meio da semana, quando em vários municípios a temperatura ficará acima dos 30°C.