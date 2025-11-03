Chuvas provocam danos e ao menos cinco cidades de SP devem decretar situação de emergência

Após um fim de semana marcado por chuvas fortes e ventos de até 95 km/h, diversas cidades do interior de São Paulo tentam nesta segunda-feira, 3, contabilizar os danos e calcular os custos de recuperação das áreas afetadas. Ao menos cinco municípios paulistas estão recebendo orientação da Defesa Civil para o processo de decretação de situação de emergência, medida necessária para agilizar as ações de resposta e recuperação das áreas afetadas. São elas: Regente Feijó, Assis, Barretos, Américo Brasiliense e Araraquara.

Em Regente Feijó, um homem morreu e 58 pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma estrutura metálica durante uma festa universitária no Aeropark Clube de Voo Desportivo, na madrugada de domingo, 2. A vítima foi o empresário Marcelo Giglio de Souza, de 47 anos, que sofreu traumatismo craniano ao ser atingido por um galho de árvore. "Ele foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu", informou a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A cidade também registrou vias bloqueadas por eucaliptos caídos e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em Assis, cidade vizinha a Regente Feijó, as aulas da rede municipal foram suspensas nesta segunda-feira para que as unidades passem por avaliação técnica e levantamento detalhado dos danos, após pelo menos 20 escolas terem sido atingidas pela chuva de domingo, 2.

O município também registrou cerca de 90 quedas de árvores, destelhamento de casas e desabamento de residência. As pessoas que precisaram deixar seus imóveis estão hospedadas provisoriamente em hotéis ou com familiares. A Coordenadoria Regional da Defesa Civil se reunirá com representantes da Prefeitura de Assis para definir um plano de restabelecimento dos serviços essenciais da cidade.

Em Barretos, a chuva e os ventos fortes provocaram pontos de alagamentos, quedas de postes e quedas de árvores em diferentes regiões da cidade. O volume de água foi tão alto que o acesso à Rodovia Brigadeiro Faria Lima precisou ser bloqueado por causa do acúmulo de água no domingo. "Em uma área onde havia obras viárias, o solo cedeu, provocando o rompimento de uma tubulação de água e vazamento. A concessionária responsável pelo abastecimento realizou o isolamento e iniciou os reparos", disse a Defesa Civil.

Equipes municipais realizam vistorias, desobstruem vias e acompanham o trabalho de técnicos nesta segunda-feira. Para ajudar na limpeza das ruas, a Defesa Civil utilizou um caminhão-pipa. Não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados no município.

Em Américo Brasiliense, foram registradas 80 quedas de árvores, destelhamento de estabelecimentos, danos em vias públicas e rompimento de postes de energia, o que causou interrupção no fornecimento de energia elétrica. As equipes técnicas da Defesa Civil do Estado estão na cidade para realizar vistorias e avaliar os danos estruturais. Já as equipes municipais estão nas ruas para limpar vias, remover árvores, desobstruir acessos e garantir o funcionamento de serviços públicos essenciais.

Em Araraquara, houve quedas de árvores e pontos de alagamentos e enxurradas, o que deixou pelo menos seis pessoas desalojadas. Outras cidades paulistas, como Presidente Prudente e Limeira, também registraram ocorrências em decorrência das chuvas.