Chuva deixa cidade de SP em estado de atenção para alagamentos; 211 mil imóveis estão sem luz

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta da chuva que atinge o município nesta segunda, 22. Bairros da zona oeste, como a Vila Madalena, estão sem luz.

Mais cedo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para temporal com rajadas de vento ao longo do dia.

Estado de atenção para alagamentos:

Zona Norte às 13h45 Zona Oeste às 13h45 Centro às 13h45 Zona Sul às 13h45 Marginal Pinheiros às 13h45 Marginal Tietê às 13h45 Zona Sudeste às 13h45 Zona Leste às 13h45

Bairros de São Paulo, como Vila Madalena, zona oeste da cidade, já registram falta de energia. Conforme a Enel, 211.890 imóveis na capital estão sem energia.

Nas áreas atendidas pela concessionária, incluindo a cidade de São Paulo e outras cidades da região metropolitana, o total é de 443.050 endereços afetados. O balanço foi atualizado pouco antes das 14h30.

Leia mais

Primavera será marcada por ondas de calor ou temperaturas mais amenas? Veja previsão

Queda de temperaturas em São Paulo Após a passagem da frente fria nesta segunda-feira por São Paulo, será observado o ingresso do ar frio de origem polar, que vai trazer declínio acentuado das temperaturas, principalmente as máximas, entre terça-feira e domingo, 28, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja a previsão para a capital paulista nos próximos dias, segundo a Meteoblue: Segunda-feira: entre 17ºC e 25ºC; Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC; Quarta-feira: entre 14ºC e 17ºC; Quinta-feira: entre 13ºC e 15ºC; Sexta-feira: entre 12ºC e 17ºC.