Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cavalo morto após ter as patas cortadas: Ana Castela e celebridades cobram por justiça

Estadão Conteúdo

Celebridades como Ana Castela e a Paolla de Oliveira usaram as redes sociais para manifestar revolta com o caso do cavalo morto após ter as patas cortadas em Bananal, no interior de São Paulo.

Em postagem no Instagram, a cantora divulgou nota de repúdio e vídeos sobre o assunto. A ativista do Direito dos animais Luisa Mell também denunciou a violência. "Cortaram as patas de um cavalo, simplesmente pq ele não aguentava mais andar!", disse em publicação.

A publicação de Luisa Mel tem mais de 84 comentários. Dentre eles, o da atriz da novela Vale Tudo, Paolla de Oliveira. "MEU DEUS!! Prender pra quê esses demônios, faz igual com eles".

Um homem de 21 anos é investigado por praticar abuso a um cavalo que teve as quatro patas cortadas com um facão. O caso do animal mutilado ocorreu na tarde do último sábado, 16, em uma área rural do município.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o investigado e uma testemunha compareceram à delegacia nessa segunda-feira, 18, prestaram depoimento e foram liberados. A defesa não foi localizada. Ainda segundo a pasta, diligências prosseguem para esclarecer os fatos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ABUSO ANIMAL/SP/BANANAL/CAVALO/PATAS/MUTILAÇÃO/REPERCUSSÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda