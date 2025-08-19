Cavalo morto após ter as patas cortadas: Ana Castela e celebridades cobram por justiça

Celebridades como Ana Castela e a Paolla de Oliveira usaram as redes sociais para manifestar revolta com o caso do cavalo morto após ter as patas cortadas em Bananal, no interior de São Paulo.

Em postagem no Instagram, a cantora divulgou nota de repúdio e vídeos sobre o assunto. A ativista do Direito dos animais Luisa Mell também denunciou a violência. "Cortaram as patas de um cavalo, simplesmente pq ele não aguentava mais andar!", disse em publicação.

A publicação de Luisa Mel tem mais de 84 comentários. Dentre eles, o da atriz da novela Vale Tudo, Paolla de Oliveira. "MEU DEUS!! Prender pra quê esses demônios, faz igual com eles".

Um homem de 21 anos é investigado por praticar abuso a um cavalo que teve as quatro patas cortadas com um facão. O caso do animal mutilado ocorreu na tarde do último sábado, 16, em uma área rural do município.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o investigado e uma testemunha compareceram à delegacia nessa segunda-feira, 18, prestaram depoimento e foram liberados. A defesa não foi localizada. Ainda segundo a pasta, diligências prosseguem para esclarecer os fatos.