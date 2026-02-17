Carnaval em Salvador: 'engarrafamentos' de blocos e trios causam confusões e atrasos

O Carnaval de Salvador tem rendido reclamações entre blocos e trios elétricos por conta da falta de organização, atrasos e retenções nos circuitos. Nomes como Anitta, Daniela Mercury, Psirico, Bell Marques e os blocos Afoxé Filhos de Gandhy e Olodum se manifestaram publicamente expondo problemas em relação ao intervalo entre as saídas dos trios, engarrafamentos nos circuitos e a aglomeração do público.

No domingo, 15, Anitta usou suas redes sociais para falar sobre a lotação de seu bloco em Salvador. Após reportagens sobre foliões pisoteados durante as passagens dos blocos, a cantora sugeriu espaçar o tempo entre as saídas dos trios. "Ajudaria demais nesse problema", escreveu.

Na sexta, 13, enquanto se apresentava no Circuito Dodô (Barra-Ondina), Anitta interrompeu a apresentação para responder a foliões que reclamavam porque ela parou o trio elétrico em uma área já aglomerada. "Eu tô tentando andar, gente, mas tem outro trio aqui na frente. Não consigo criar asa, não! Tá aglomerado ali", disse.

A programação oficial, com a ordem dos trios, foi divulgada Prefeitura de Salvador na última quarta-feira, 11. A ordem na fila é definida pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar).

Daniela Mercury x Psirico

Nesta segunda, 16, quem reclamou foi a cantora Daniela Mercury. Com a ordem dos trios previamente definida, a cantora entraria depois de Carla Cristina e antes do Cortejo Afro e de Psirico. De acordo com Malu Verçosa, esposa e produtora de Daniela antes mesmo do desfile, o trio de Psirico se posicionou à frente do dela.

Segundo Malu, o posicionamento impedia o trio de Daniela de passar com segurança, e por isso foi necessário que o trio de Psirico desse ré e parte do trio de Daniela fosse evacuado. "Fui surpreendida mais uma vez com outra tentativa de mudar nosso horário, empurrando Daniela Mercury para ainda mais tarde", escreveu em sua rede social.

Durante a apresentação, o trio de Daniela ultrapassou o de Psirico - que havia quebrado - e a cantora aproveitou para mandar uma mensagem para Márcio Victor, da banda. "Te amo, mas vocês sabem de tudo: o lugar é nosso, então a gente só está ocupando o nosso lugar. Um beijo, amo você. Nós e o Gandhy, antiguidade é posto", disse.

Após retomar seu desfile, o cantor também mandou um recado para Daniela dizendo que ela merece todo respeito e carinho. "Eu amo minha amiga Daniela. Eu acho que o Carnaval precisa ter mais respeito, principalmente para as mulheres, que merecem todo respeito do mundo. Mulher é pra ser respeitada e Daniela Mercury é a nossa rainha".

Daniela Mercury já chegou a obter o direito de abrir os desfiles na Barra-Ondina com o reconhecimento de que ela atuou na consolidação do circuito. O Comcar conseguiu derrubar a decisão.

O Estadão entrou em contato com a assessoria da cantora e ainda aguardava uma posição até a publicação deste texto, o que acabou não ocorrendo. O espaço segue aberto.

Bell Marques x Olodum

Também no domingo, 15, Bell Marques reclamou de uma retenção enfrentada pelo bloco Camaleão. O cantor precisou ficar parado em um mesmo trecho por mais tempo do que o previsto devido a um problema envolvendo o trio do Olodum, que desfilava à frente. "Somente dando uma justificativa. A parada nossa aqui é porque tem algum problema aí na frente com o caminhão do Olodum. Todos os anos temos o mesmo problema, então estamos discutindo o quê?", disse.

O cantor aproveitou para também chamar atenção para o aperto formado no circuito e afirmou que decidiu manter o trio parado para evitar confusão. O Olodum informou que identificou dois pneus esvaziados em um carro de apoio no momento da saída, o que exigiu intervenção imediata.

Afoxé Filhos de Gandhy x Bell Marques

Na segunda, 16, foi a vez de Bell Marques ser questionado pelo bloco Afoxé Filhos de Gandhy. "Respeitem a gente, respeitem os Filhos de Gandhy. Não venham dar carteirada, fizemos um acordo com Bell para sair 16 horas", afirmou um porta-voz do Afoxé de cima do trio.

Antes mesmo de iniciar sua apresentação, Bell Marques rebateu a crítica. "Para ser mais preciso, são 15h53. Sem dúvidas, nós somos um dos blocos que menos atrasa no carnaval", disse. A Prefeitura de Salvador não divulga horários específicos para cada atração.