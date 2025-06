Cantora brasileira morre após cirurgia estética na Turquia

A cantora Ana Bárbara Buhr Buldrini, de 31 anos, morreu após complicações em uma cirurgia estética realizada em uma clínica na Turquia. Mineira de Belo Horizonte, que vivia em Maputo, Moçambique, ela viajou ao país acompanhada do marido, o também cantor Elgar Miles, com quem havia se casado há pouco mais de um mês, para realizar procedimentos de lipoaspiração, mamoplastia e rinoplastia.

Segundo relato do marido nas redes sociais e ao site g1, a cirurgia, inicialmente marcada para o dia 18, foi antecipada para o domingo anterior, 15, a pedido do médico responsável, com quem o casal havia saído na noite anterior.

Elgar conta que chegou a questionar a mudança na data, já que todos haviam virado a noite, mas foi tranquilizado pelo profissional, que garantiu não haver riscos.

O procedimento, feito por meio de permuta, ocorreu por volta das 23h daquele domingo. Horas depois, Ana Bárbara sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O marido afirmou que a equipe médica demorou a dar informações claras sobre o estado da paciente e que, após notar a movimentação estranha dos funcionários, procurou por respostas.

"Falaram para eu ir para o quarto, os assistentes estavam agindo de forma estranha. Fiquei 1h15 esperando recebê-la", relatou. "Desci para o térreo e um médico falou que o coração dela estava batendo de forma lenta, outro já disse que ela já estava morta."

A polícia turca foi acionada e os médicos chegaram a ser detidos para prestar depoimento. Em comunicado divulgado por meio do X (antigo Twitter), o diretor Provincial de Saúde de Istambul, Abdullah Emre Güner, afirmou que o caso será investigado e que inspeções já foram feitas no hospital, na clínica cirúrgica e no consultório médico do responsável.

O corpo de Ana Bárbara será cremado neste sábado, 21, em Maputo. As cinzas devem ser enviadas posteriormente para Belo Horizonte, onde vive sua família.