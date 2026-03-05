Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Câmara aprova auxílio de R$ 600 para atingidos por calamidade na Zona da Mata de Minas

Estadão Conteúdo

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 5, um projeto de lei (PL) que concede auxílio emergencial de R$ 600 por seis meses aos moradores de municípios da Zona da Mata Mineira, devido à calamidade pública na região, atingida por fortes chuvas.

De acordo com o projeto, o beneficiário deve ter mais de 18 anos e precisa comprovar a perda das suas moradias em decorrência da catástrofe ambiental. O recebimento do auxílio fica limitado a dois membros da mesma família. A pessoa provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio emergencial, independentemente do sexo.

O Poder Executivo fica encarregado de regulamentar o auxílio. O projeto também autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a antecipar valores para os requerentes do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e um salário mínimo mensal para os requerentes do auxílio-doença, de acordo com alguns requisitos.

A proposta é de autoria dos deputados Aécio Neves (PSDB-MG) e Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG). A relatoria foi do deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG). A matéria foi encaminhada ao Senado Federal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVAS/MG

auxílio emergencial

Câmara

aprovação
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda