Cadáver é encontrado enterrado em terreno do Santuário Nacional de Aparecida

A Polícia Civil de São Paulo encontrou na segunda-feira, 14, o corpo de um homem enterrado em um terreno que pertence ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo. Ao lado da vítima, que estava ferida, foi encontrado um pé de cabra, também enterrado. A ocorrência foi registrada como homicídio, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), e a polícia investiga o caso.

O santuário, em nota, esclareceu que a área onde o corpo foi encontrado, próximo da Rua Maria Magdalena Ourives, está a cerca de dois quilômetros da basílica. Trata-se, segundo a igreja, de um terreno não utilizado pela instituição, cercado com arame e sem acesso ao público.

"Assim que tomou conhecimento do ocorrido, o Santuário Nacional colaborou prontamente com as autoridades policiais, fornecendo todas as informações necessárias e facilitando o acesso à área para a realização das investigações", disse o santuário, em nota.

A vítima não foi identificada, mas foi descrita pela Polícia Militar como um homem de pele parda e de aproximadamente 40 anos. Ela estava em local de mato alto e de difícil acesso.

Após o corpo ser desenterrado, a perícia também foi acionada, informou a secretaria.