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Brasil envia ajuda humanitária para Cuba com 48 toneladas de leite em pó, informa Secom

Estadão Conteúdo

13 de julho de 2026 às 16:48

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou, em nota divulgada nesta segunda-feira, 13, que o governo está enviando 48 toneladas de leite em pó como ajuda humanitária para Cuba. O primeiro avião, com 16 toneladas, decolou nesta segunda-feira, 13, de Canoas (RS) e chegará no território cubano nesta quarta-feira, 15.

Um segundo avião, com 32 toneladas de leite em pó, vai decolar de Porto Alegre nesta terça-feira, 14, também com chegada prevista em Cuba na quarta.

De acordo com a Secom, a ajuda humanitária está sendo conduzida pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores. Já os alimentos foram fornecidos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O envio dos dois aviões se tornou possível após a reunião convocada por Lula no Palácio da Alvorada. Participaram do encontro os ministros Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário), José Múcio (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Miriam Belchior (Casa Civil). Estavam presentes também o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, e o presidente da Conab, Silvio Porto.

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