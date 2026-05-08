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Bomba caseira explode em escola e fere pelo menos 10 alunos

A Secretaria de Estado de Educação diz que equipes do Corpo de Bombeiros e das forças de segurança foram imediatamente acionadas

Estadão Conteúdo
fonte

Pelo menos 10 alunos ficaram feridos (Reprodução)

Uma bomba caseira explodiu em uma escola pública de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e deixou dez adolescentes feridos na manhã desta sexta-feira, 8. O incidente ocorreu no Ciep Lasar Segall, no bairro Areia Branca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o material explosivo teria sido detonado no pátio da unidade. Os alunos, entre 13 e 17 anos, ficaram feridos sem gravidade e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Belford Roxo.

A Secretaria de Estado de Educação diz que equipes do Corpo de Bombeiros e das forças de segurança foram imediatamente acionadas.

"A direção da unidade escolar e as equipes da Seeduc prestam apoio aos alunos, familiares e profissionais da escola", diz a secretaria.

O órgão também afirma que acompanha o caso junto às autoridades competentes e colabora integralmente com a apuração das circunstâncias do ocorrido. As aulas na unidade estão suspensas para avaliação das condições de segurança da escola.

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