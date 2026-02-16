Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Bloco Vou de Táxi embala multidão no Ibirapuera com músicas nostálgicas

Estadão Conteúdo

Embalado por músicas nostálgicas e celebrando a memória afetiva da cultura brasileira, o bloco Vou de Táxi agita uma multidão de foliões no Parque do Ibirapuera nesta segunda-feira de carnaval, 16. O circuito começou debaixo de muito sol, por volta das 10h30, com um repertório de canções e releituras de hits das décadas de 1990 e 2000.

Com uma bateria de 150 integrantes, sendo 120 ritmistas, o Bloco escolheu o mote "Carnaval pra Frente, Brasil" para o cortejo deste ano.

Segundo os organizadores, o tema nasce da proposta de olhar para frente sem perder a memória.

"O tema do ano conecta a alegria do carnaval a um momento de valorização da cultura brasileira, dos esportes, da música e da arte, reforçando o sentimento de pertencimento e celebração nacional que sempre marcou a festa popular", disse a organização, em nota.

Inspirado na música Vou de Táxi, da cantora Angélica, o bloco desfila em São Paulo há mais de 10 anos.

Durante a folia, foliões usam leques para amenizar o calor no bloco Vou de Táxi.

Muitas empresas também realizam ações para refrescar as pessoas com a entrega de bonés, assim como equipamento para borrifar água no público.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARNAVAL 2026

SP

BLOCOS

VOU DE TÁXI
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda