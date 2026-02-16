Bloco Vou de Táxi embala multidão no Ibirapuera com músicas nostálgicas

Embalado por músicas nostálgicas e celebrando a memória afetiva da cultura brasileira, o bloco Vou de Táxi agita uma multidão de foliões no Parque do Ibirapuera nesta segunda-feira de carnaval, 16. O circuito começou debaixo de muito sol, por volta das 10h30, com um repertório de canções e releituras de hits das décadas de 1990 e 2000.

Com uma bateria de 150 integrantes, sendo 120 ritmistas, o Bloco escolheu o mote "Carnaval pra Frente, Brasil" para o cortejo deste ano.

Segundo os organizadores, o tema nasce da proposta de olhar para frente sem perder a memória.

"O tema do ano conecta a alegria do carnaval a um momento de valorização da cultura brasileira, dos esportes, da música e da arte, reforçando o sentimento de pertencimento e celebração nacional que sempre marcou a festa popular", disse a organização, em nota.

Inspirado na música Vou de Táxi, da cantora Angélica, o bloco desfila em São Paulo há mais de 10 anos.

Durante a folia, foliões usam leques para amenizar o calor no bloco Vou de Táxi.

Muitas empresas também realizam ações para refrescar as pessoas com a entrega de bonés, assim como equipamento para borrifar água no público.