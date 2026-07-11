Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Avião da Azul com destino a Manaus retorna a Viracopos após tripulação declarar falha

Estadão Conteúdo

Um avião da Azul que fazia o voo de Viracopos, em Campinas (SP), para Manaus (AM), retornou ao aeroporto de origem na manhã deste sábado, 11, após a tripulação declarar emergência durante o voo.

Em nota, a companhia informou que a aeronave que fazia o voo AD2943 precisou voltar a Viracopos "por motivos técnicos" e que houve uma solicitação preventiva de prioridade para pouso. A Azul ressaltou que "não houve pouso de emergência" e que a aterrissagem ocorreu normalmente e com segurança.

Segundo a empresa, após o pouso, a aeronave permaneceu na pista até receber autorização para seguir até a posição de parada.

Os passageiros foram reacomodados em outra aeronave, que, de acordo com a companhia, já pousou em Manaus. A Azul informou ainda que prestou a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e afirmou que procedimentos desse tipo são adotados para garantir a segurança das operações.

Áudios obtidos pela EPTV registram o momento em que o piloto comunica à torre de controle uma falha no sistema hidráulico da aeronave e solicita a execução de um checklist do equipamento.

"Pan-Pan, estamos com falha do sistema hidráulico amarelo da aeronave, a gente vai manter essa posição, ainda não sei quantas esperas ainda vamos fazer na presente posição", afirmou o piloto na comunicação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

avião

Azul

Manaus

falha

Viracopos

retorno
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda