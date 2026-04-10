Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Astronautas da Artemis II retornam à Terra após missão lunar

Estadão Conteúdo

A Missão Artemis II, da Nasa, fez um sobrevoo histórico na Lua. Os quatro astronautas viajaram o mais longe da Terra do que qualquer ser humano na história - quebrando o recorde estabelecido pela Apollo 13 em 1970.

Agora, nesta sexta-feira, 10, os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen retornaram para a Terra. A cápsula Órion fez a amerissagem na costa de San Diego, na Califórnia.

"Que jornada! Estamos estáveis, com quatro tripulantes saudáveis", festejou Reid Wiseman, comandante da Artemis II, para alívio do centro de comando da missão, em Huston.

A reentrada na atmosfera é considerada um dos momentos mais críticos da missão, comparável apenas ao lançamento. A cápsula da Órion reentrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de quase 30 mil km/h, gerando temperaturas que chegaram a 2.700ºC.

A missão durou 9 dias, 1 hora, 31 minutos e 35 segundos. O Orion fez a amerissagem às 21:07:47 (horário de Brasília). Dentro da cápsulo, eles aguardam o resgate pela Marinha dos EUA. Depois de quase dez dias de gravidade perto de zero , o corpo dos astronautas precisa de um tempo de adaptação. Assim que forem resgatados, eles irão para um navio, onde passarão por um exame médico completo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIÊNCIA/NASA/LUA/MISSÃO

Artemis II

Astronautas

retorno
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda