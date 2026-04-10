Astronautas da Artemis II retornam à Terra após missão lunar

A Missão Artemis II, da Nasa, fez um sobrevoo histórico na Lua. Os quatro astronautas viajaram o mais longe da Terra do que qualquer ser humano na história - quebrando o recorde estabelecido pela Apollo 13 em 1970.

Agora, nesta sexta-feira, 10, os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen retornaram para a Terra. A cápsula Órion fez a amerissagem na costa de San Diego, na Califórnia.

"Que jornada! Estamos estáveis, com quatro tripulantes saudáveis", festejou Reid Wiseman, comandante da Artemis II, para alívio do centro de comando da missão, em Huston.

A reentrada na atmosfera é considerada um dos momentos mais críticos da missão, comparável apenas ao lançamento. A cápsula da Órion reentrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de quase 30 mil km/h, gerando temperaturas que chegaram a 2.700ºC.

A missão durou 9 dias, 1 hora, 31 minutos e 35 segundos. O Orion fez a amerissagem às 21:07:47 (horário de Brasília). Dentro da cápsulo, eles aguardam o resgate pela Marinha dos EUA. Depois de quase dez dias de gravidade perto de zero , o corpo dos astronautas precisa de um tempo de adaptação. Assim que forem resgatados, eles irão para um navio, onde passarão por um exame médico completo.