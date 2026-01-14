Arrastão em padaria tem reféns e termina em tiros na Oscar Freire, em SP

Um policial civil fez disparos contra um suspeito após presenciar um assalto na tarde desta quarta-feira, 14, na Rua Oscar Freire, na zona oeste de São Paulo. A polícia não informou sobre feridos, mas há marcas de sangue no local. Os ladrões conseguiram fugir.

O alvo do assalto foi a Padaria Lê Blé Petit, na Rua Padre João Manuel. Ao Estadão, um funcionário do local afirmou que ao menos três criminosos entraram no estabelecimento pouco antes das 16 horas e fizeram os funcionários reféns.

Depois, os criminosos teriam recolhido os pertences de ao menos cinco vítimas, entre celulares, relógios e joias. Parte dos objetos foi recuperada durante a fuga, mas ao menos uma aliança ainda estaria em posse do grupo.

Conforme policiais militares que atenderam a ocorrência, os criminosos estacionaram o carro usado no arrastão, um Ford Ka de cor vermelha, na própria Rua Padre João Manuel. Durante a fuga, um deles teria sido atingido por um disparo de arma de fogo de um policial civil que flagrou a ação.

Além disso, uma testemunha teria atropelado um dos suspeitos, em vídeo obtido pelo Estadão. Ainda ferido, ele conseguiu fugir. Ninguém foi preso até o momento.