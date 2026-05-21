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Adolescente paraguaia com filha de um mês é encontrada em trabalho análogo à escravidão em SP

Estadão Conteúdo

Uma adolescente de 15 anos que havia desaparecido no Paraguai foi localizada na noite desta quarta-feira, 20, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a polícia, a menina estava com a filha de apenas um mês em um imóvel com outras 17 pessoas, em situação análoga à escravidão.

A adolescente e os outros estrangeiros moravam e trabalhavam no imóvel, que funcionava como uma oficina de costura. A Polícia Federal em São Paulo ouviu a dona da casa, que foi posteriormente liberada.

O caso foi registrado na Polícia Federal da Lapa, na zona oeste de São Paulo. A adolescente e a filha foram encaminhadas ao Consulado do Paraguai.

A ocorrência teve início após informações compartilhadas entre a Agência de Inteligência da Polícia Militar e a Polícia Federal apontarem que a adolescente estaria em um imóvel na Rua São Francisco Conde, trabalhando em situação análoga à escravidão.

Durante a ação da PM, os policiais constataram que o imóvel funcionava como cortiço e oficina de costura, "apresentando condições precárias de habitação, com instalações inadequadas, dormitórios improvisados e estrutura insuficiente para acomodar os trabalhadores que residiam no local".

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