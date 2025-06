Adolescente mata pais e irmão de 3 anos após ser impedido de viajar para ver namorada virtual

Um adolescente de 14 anos confessou ter matado os pais e o irmão de 3 anos enquanto dormiam, no último sábado (21), em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado pela proibição dos pais ao relacionamento virtual do jovem com uma adolescente.

O garoto foi apreendido nesta quarta-feira (25). Em depoimento, demonstrou frieza, segundo os policiais, e afirmou que “faria tudo de novo”.

De acordo com a investigação, o adolescente conheceu uma garota da mesma idade em jogos virtuais e iniciou um relacionamento online. Ele queria visitá-la, mas os pais — Antônio Carlos Teixeira, de 45 anos, e Inaila Teixeira, de 37 — eram contrários à viagem.

Na noite do crime, o adolescente esperou que os pais e o irmão mais novo dormissem, pegou uma arma registrada em nome do pai — que era autorizado a possuí-la como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) — e matou os três. Em seguida, espalhou um produto químico pelo chão da casa, arrastou os corpos do quarto para a cisterna e os escondeu ali.

No domingo (22) e na segunda-feira (23), familiares questionaram o jovem sobre o paradeiro da família. Ele respondeu que o irmão havia engolido um caco de vidro e sido levado ao hospital pelos pais. No entanto, nenhuma unidade de saúde da região registrou atendimento com essas características. Diante disso, uma avó e um tio do adolescente procuraram a polícia na terça-feira (24) para comunicar o desaparecimento.

Na quarta-feira (25), os policiais foram até a residência da família para uma perícia. Lá, encontraram manchas de sangue no colchão do casal, roupas ensanguentadas e, dentro de uma bolsa, os celulares dos pais. Ao sentirem um forte odor vindo da cisterna, os agentes localizaram os corpos.

O adolescente foi levado à 143ª Delegacia de Polícia (Itaperuna), onde prestou depoimento. A investigação continua, inclusive para apurar se a adolescente com quem ele se relacionava virtualmente, moradora de Mato Grosso, tem alguma ligação com o crime.