VÍDEO: Motoqueiros são flagrados fazendo ‘racha’ na Avenida Duque Caxias, no Marco

Circulam nas redes sociais imagens que mostram dois homens fazendo “racha” - forma de corrida ilícita entre veículos - na avenida Duque de Caxias, no perímetro da travessa Lomas Valentina até a avenida Doutor Freitas. Também chamado popularmente de “pega”, as disputas ilegais ocorrem na virada da noite para madrugada, conforme informou o site Ver-O-Fato.

As imagens, divulgadas pela página “Lá na Pedreira”, evidenciam que além de colocar em risco a vida de inocentes com possíveis acidentes, os rachadores provocam grande poluição sonora na área. Moradores do bairro do Marco estão indignados com a prática de corridas clandestinas promovida no local.

De acordo com o site, as práticas ilegais também são flagradas em outras ocasiões na avenida Júlio César, sobretudo na madrugada, onde os condutores andavam com os veículos em alta velocidade.

O veículo ressalta que, depois da ação de fiscalização na avenida, há a possibilidade dos praticantes da corrida clandestina terem migrado para uma área bastante movimentada, na Duque, trazendo grande desconforto e indignação para quem mora ou trafega na região.

Após a repercussão do caso, o comando do 1° Batalhão de Polícia Militar informou que irá intensificar as rondas na área e espera contar com o apoio da comunidade, que pode denunciar sempre que presenciar esses casos.